Face à une incertitude géopolitique croissante entretenue par Donald Trump, l'Europe veut renforcer sa défense tout en préservant sa stabilité économique et sociale. Jusqu’à récemment réfractaires aux largesses budgétaires pour soulager des citoyens durement touchés par la période inflationniste, France et Allemagne semblent par contre d’accord pour ouvrir largement les cordons de la bourse et investir massivement dans la sécurité. Si pour les Allemands il s'agit de transgresser à leurs sacro-saintes règles budgétaires, il est à craindre du côté français que le pendant soit une fois de plus des coupes dans les dépenses sociales.