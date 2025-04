ALI LAÏDI est docteur en science politique, responsable du Journal de l’intelligence économique, et chercheur à l’École de pensée sur la guerre économique (EPGE). Il intervient régulièrement à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHDEN). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Le Droit, nouvelle arme de guerre économique. Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes » (Actes Sud, 2019) et « Histoire mondiale du protectionnisme » (Passés/Composés, 2022), « La Chine ou le réveil du guerrier économique: Et les ripostes de l’Amérique et de l’Europe » (Actes Sud, 2023).

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Ali Laïdi analyse les enjeux profonds derrière la guerre internationale commerciale lancée par Trump au reste du monde, et à la Chine tout particulièrement. L'Europe, au coeur de ce champ de bataille, se démarque par son absence de vision stratégique. Face à ce retour en force de la guerre économique, sortir de cette naïveté est une question de survie pour l'Occident...

