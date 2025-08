Laurent Ottavi (Élucid) : En quoi notre rapport aux « nouvelles technologies » s’apparente-t-il désormais à une religion messianique ?

Philippe Bihouix : On peut facilement filer la métaphore autour d’une croyance presque universellement partagée dans le « progrès » : la Silicon Valley est un lieu saint, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, une grand-messe où se retrouvent les adeptes, Steve Jobs est une figure canonisée… et chacun pourra identifier quelques gourous bien vivants dont les keynotes, interviews et messages sur les réseaux sociaux sont repris, commentés et interprétés, comme des oracles, par un bas-clergé de consultants spécialisés.

Ordinateurs et smartphones, dopés à l’intelligence artificielle, délivrent des performances étonnantes et, pour tout dire, quasiment « miraculeuses ». Plus personne n’est assez sachant pour comprendre comment ces petits bijoux fonctionnent : comme au temps des messes en latin, le peuple (techniquement) inculte que nous formons est simplement prié de croire, et d’ânonner quelques prières en forme de prompts.