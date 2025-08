▶ En attendant le retour d'Élucid à la rentrée, voici une compilation (très demandée) des réponses de nos invités à la fameuse question de fin d'Élucid : « Qu'est-ce qui est connu de peu de monde, mais mériterait d'être connu de tous ? » Plus que jamais, nous avons BESOIN de vous pour continuer à mener nos recherches et vous proposer une information libre et indépendante. Notre survie est encore et toujours menacée. Sans vos abonnements, nous ne pouvons PAS travailler de sorte à produire des contenus toujours plus à la hauteur des enjeux politiques du moment.

Un abonnement à Élucid c’est un investissement de quelques euros pour accéder à un large panel de connaissance :

🗞 Des analyses sur des enjeux qui vous concernent : Inflation, Immobilier, Inégalités, Finance, Énergie, Écologie, Démocratie et des articles exclusifs d'auteurs critiques de notre époque

📊 Des milliers de graphiques originaux pour un suivi régulier des indicateurs économiques

📚 Plus d’une centaine de livres synthétisés à l’écrit et en podcast de 30 minutes, pour avoir dans la poche une véritable bibliothèque d’autodéfense intellectuelle.

▶️ Les vidéos et maintenant sur l’application mobile des podcasts de nos grandes interviews vidéo, téléchargeables pour une écoute hors ligne

▶ Si vous êtes déjà abonné, mais que vous souhaitez participer au soutien de cette chaine et de notre site, vous pouvez :

- Faire un DON (défiscalisable à hauteur de 66%) : https://donorbox.org/elucid

- OFFREZ un abonnement ! https://elucid.media/cadeau

Votre aide est précieuse !

🔴 Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !