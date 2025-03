Benoit PELOPIDAS est docteur en science politique, fondateur du programme d'étude des savoirs nucléaires de Sciences-Po et auteur de « Repenser les choix nucléaires ». Il est un des grands spécialistes mondiaux des armes nucléaires, de nos vulnérabilités et des catastrophes potentielles qu’elles peuvent causer. Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, il dévoile la triste vérité de ce sujet étrangement très peu abordé dans les grands médias, en dépit de son importance vitale : les armes nucléaires, loin de contribuer à notre sécurité, sont un danger à tous les niveaux. Leur existence fait peser sur l'humanité une menace hors de contrôle, a fortiori dans les temps troublés que nous traversons. RETROUVEZ NOTRE ANALYSE DÉTAILLÉE SUR LES ARMES NUCLEAIRES ICI

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !