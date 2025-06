La conscience du grand reporter, sur une zone de guerre, est constamment mise à l’épreuve. Le reporter de guerre Laurent Larcher, qui travaille pour le journal La Croix, témoigne de son expérience dans un livre, La fureur et l’extase (Bayard), traversé par les questionnements, par le doute et par le surgissement de l’improbable. Il décrit certains des tiraillements de son métier, les parades ou élévations qui lui permettent d’y échapper ou de les surmonter, et se confronte à l’insondable mystère du fond des choses qui pousse à commettre des actes de grande violence. Entretien.