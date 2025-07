Bertrand BADIE est professeur émérite à l’institut d’étude politique de Paris, spécialiste de la sociologie des relations internationales, et l’auteur de nombreux ouvrages majeurs comme "L’Impuissance de la puissance", "Le Temps des humiliés", ou encore tout récemment "L’Art de la paix". Son travail insiste sur les facteurs sociaux, historiques et subjectifs au cœur des conflits mondiaux, incluant les rapports d’humiliation, d’asymétrie et de subjectivité dans ces conflits. Dans cet entretien accordé à Olivier Berruyer pour Élucid, Bertrand Badie revient sur la flambée de violence au Moyen-Orient en soulignant le rôle central des dimensions subjectives des rapports sociaux dans le conflit. Entre sentiment d’humiliation et sentiment d’impunité, la guerre s’enracine et la barbarie s’intensifie. Rompre cette spirale est indispensable pour espérer une sortie vers la paix.

