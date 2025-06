L’économie française se remet difficilement du récent choc inflationniste pendant lequel les revenus de beaucoup de travailleurs n'ont pas suivi l’évolution des prix. Dès lors, les trimestres se suivent et se ressemblent. La santé économique des Français s'est dégradée, avec des répercussions sur une économie qui a connu un infime rebond au 1er trimestre 2025, après une faible décroissance au trimestre précédent. Et cette croissance atone n’est même pas le signe d’une économie un peu plus forte, bien au contraire. Dans le même temps, le gouvernement a convenu avec Bruxelles de diminuer son soutien à l'économie. Les 10 milliards d’économies annoncées à l'époque par Bruno Le Maire n'étaient qu’un début ; 10 autres milliards de coupes budgétaires se profilent déjà, comme l’a confirmé Standard & Poor’s, maintenant que le Budget est voté. La situation devrait donc continuer à se détériorer dans les prochains mois, dans un contexte de crises internationales compliquées et de climat politique et social pour le moins chaotique. Qu'avons-nous à craindre pour notre pouvoir d'achat et nos emplois ? Analyse.