Le « boom de l’IA » que nous observons actuellement est désormais de plus en plus porté sur des applications militaires, au point de représenter des sommes colossales et suffisantes pour pousser des mastodontes comme Google ou Microsoft à renier leurs engagements passés. Les outils d’IA sont désormais expérimentés en terrain de guerre dans le cadre de partenariats entre les armées et les plus grandes industries du secteur : avec l’élection de Donald Trump, c’est un virage franc qui se fait au cœur de la Silicon Valley, et qui embrasse désormais un credo conservateur et militariste avec enthousiasme.