Ce qu’il faut retenir :

La guerre, malgré sa brutalité, reste soumise à des principes moraux universels. Pour être légitime, elle doit répondre à une agression claire et poursuivre des objectifs limités. Même juste, elle doit respecter strictement les règles morales : protection des civils, proportionnalité des moyens, refus de la violence gratuite.

Mais ces principes se heurtent à des dilemmes : urgence, dissuasion ou justice peuvent pousser à justifier l’injustifiable. La question de la responsabilité morale engage alors dirigeants, soldats et citoyens, entre obéissance, désobéissance et conscience.

Biographie de l’auteur

Michael Walzer (1935-) est un philosophe américain souvent associé à la gauche libérale américaine, notamment au travers de la revue Dissent, dont il est un collaborateur régulier et qu’il a un temps dirigée. Fréquemment considéré comme une des figures de proue du communautarisme contemporain, dans sa mouture libérale et multiculturaliste, son œuvre est prolifique et traite de sujets très variés, de la notion de guerre juste à la justice distributive en passant par la tolérance ou le nationalisme. Après avoir obtenu son doctorat à Harvard en 1961, il devient professeur à l’université de Princeton dès 1962. Il rejoint ensuite Harvard dès 1966 et y demeure jusqu’en 1980. Il est actuellement professeur émérite de sciences politiques à l’Institute for Advanced Study de Princeton.

