Thierry Coville est chercheur à l’IRIS, docteur en sciences économiques et spécialiste de l’Iran depuis plus de vingt ans. Il consacre ses recherches à l’Iran contemporain, à ses dynamiques politiques et sociales, ainsi qu’aux enjeux des économies pétrolières. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont L’Iran, une puissance en mouvement (Eyrolles, 2021) et Iran : la révolution invisible (Autrement, 2007). Dans cette interview pour Olivier Berruyer sur Élucid, Thierry Coville décrypte les dessous du conflit entre l’Iran et Israël, dans un contexte historique marqué par l’intervention directe et inédite des États-Unis sur le sol iranien. À rebours des caricatures faciles qui déferlent sur les plateaux TV, Thierry Coville montre comment l’Iran est piégé dans une impasse diplomatique, étranglé par les sanctions occidentales, et constamment trahi par ceux-là mêmes qui se revendiquent du droit international. Une politique à courte vue, qui, si elle se poursuit, pourrait bien précipiter toute la région dans un engrenage incontrôlable.

