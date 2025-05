La bande de Gaza affronte le nouveau péril d’une invasion durable de l’armée israélienne. Cette dernière obéit davantage à des logiques de politique intérieure. Elle s’inscrirait dans la rupture du cessez-le-feu qui a obligé encore une fois à des déplacements de population et la reprise des bombardements de masse. Gaza vit désormais au rythme d’un processus génocidaire qui se traduit par l’usage de la faim comme arme de guerre et des destructions des maternités, sans compter les crimes de nature sexuelle. Gaza meurt aussi d’une certaine indifférence mondiale. Mais des efforts sont entrepris d’ici de là, et tout particulièrement dans la société israélienne, pour rendre compte des destructions, des violences et des crimes commis. Les journaux comme Haaretz, le journal israélo-palestinien +972 ou encore l’ONG Btselem œuvrent pour porter à la connaissance du monde la tragédie macabre à l’œuvre. Il n’y a aura pas de paix par l’humiliation.