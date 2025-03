Bip ! Plus d’une vingtaine de messages s’affichent sur mon fil WhatsApp. Bizarre, me voilà invité dans un chat en ligne peuplé d’inconnus. On n’y discute de tout, de rien, on y plaisante entre connaissances. Un intervenant recentre la conversation sur le sujet principal, la finance. Des opportunités d’investissements, de placements lucratifs, chiffres à l’appui, sont évoquées. Ouf, nous sommes donc entre gens sérieux. Un participant signale une nouvelle plateforme en cryptomonnaies intéressante, un autre s’interroge : « Peut-on en savoir plus ? ».

Il ne s’agit là que d’une énième tentative d’hameçonnage, une sorte de « bonneteau 2.0 ». Des intervenants factices à la plateforme d’investissement, tout y est absolument frauduleux. Si, pour son malheur, un quidam engage la conversation, il sera immédiatement pris en charge. La victime en devenir sera travaillée au corps puis, une fois la confiance établie, elle sera incitée à réaliser des placements via une application téléchargeable. Méfiant tout de même, l’investisseur amateur se contente de sommes modestes.

Aussitôt transféré sur le site véreux, l’argent de la victime est redirigé vers divers comptes en cryptomonnaies intraçables. La proie, elle, ne se doute de rien. Au contraire, elle commence à engranger des gains virtuels. Son nouvel ami l’abreuve de conseils judicieux. Les gains augmentent ; elle augmente donc sa mise, mais dès que l’investisseur naïf essaye de récupérer ses fonds, il est informé qu’il doit régler des droits, des taxes… Là, il réalise qu’il s’est fait escroquer dans les grandes largeurs. Trop tard. Ces professionnels de l’arnaque n’en ont pas pour autant fini avec lui, la proie sera contactée par un spécialiste de recouvrement de fonds. Tout n’est pas perdu, mais il faut agir vite, il y aura des frais… payables d’avance.