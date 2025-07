Jean-Baptiste FRESSOZ est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Après avoir été maître de conférence à l'Imperial College de Londres, il est maintenant chercheur au CNRS, enseignant à l'EHESS et à l'Ecole des ponts et chaussées. Il a déjà publié au Seuil L'Apocalypse joyeuse, L'Evénement anthropocène (avec Christophe Bonneuil) et plus récemment, Sans transition: Une nouvelle histoire de l'énergie. Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Jean-Baptiste Fressoz détruit le mythe de la transition énergétique : elle n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. L’histoire énergétique des sociétés industrielles n’est pas celle d’un remplacement, mais d’une accumulation : à chaque nouvelle source d’énergie s’ajoutent les précédentes, avec à la clé des effets rebond massifs. Depuis le début de la prise de conscience, la ligne des pays riches n’a pas changé : poursuivre la surconsommation, épuiser les ressources, et s’adapter — autant que possible — à une planète qu’on continue de maltraiter.

