« L’État dépense trop, il faut baisser la dépense publique ! ». Voilà un des slogans les plus fréquents des néolibéraux. Pourtant, jusqu’à l’avènement du macronisme, les dépenses de l’État n’ont guère augmenté, ce sont au contraire les recettes qui se sont effondrées. Les dépenses au bénéfice des entreprises et des plus riches ont en revanche fortement augmenté, avec pour conséquence la chute des dépenses de fonctionnement des services publics. Au final, cette mauvaise gestion de l'État a entraîné une multiplication des déficits, et donc de l'endettement. Et la situation s’est nettement aggravée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. La situation est intenable et l’Union européenne s’en mêle : l’austérité est devant nous. On vous explique tout !