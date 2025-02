Philippe Bihouix est ingénieur, il a travaillé dans différents secteurs industriels et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la question des ressources non renouvelables et des enjeux technologiques associés : « L’Âge des low tech », « Le Bonheur était pour demain » ou encore « Les rêveries d’un ingénieur solitaire ». Il vient de faire paraitre avec Vincent Perriot aux éditions Casterman « Ressources: Un défi pour l'humanité », une bande dessinée qui synthétise ses travaux.

Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, il démontre l'absurdité de notre société de l'abondance, fondée sur une croyance inébranlable dans le progrès technique. L'énergie nécessaire à la poursuite de la croissance finira par manquer. Il faut s'y préparer, et opérer une véritable révolution philosophique pour se réapproprier notre temps et nos besoins véritables.

👉 Pour voir la précédente interview de Philippe Bihouix, cliquez ici

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : INSTALLEZ L’APPLICATION MOBILE ÉLUCID DÈS AUJOURD’HUI :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches (un cadeau de Noël intelligent), ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !