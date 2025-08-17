Lucie Touzi (Élucid) : D’après Météo France, le mois de juin 2025 a été le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré avec une anomalie de +3,3 degrés. Peut-on dire que les vagues de chaleur sont de plus en plus précoces ? Dans un futur proche, ces vagues de chaleur « exceptionnelles » deviendront-elles la norme ?

Serge Zaka : Face aux températures observées au mois de juin 2025, on peut dire que la vague de chaleur est exceptionnelle sur plusieurs niveaux. Avec plus de deux semaines de canicule en France, c'est la plus longue canicule observée pendant le mois de juin, battant le fameux juin 2019. Cependant, nous n’avons pas atteint les 46 degrés, comme en juin 2019, mais la surface concernée par une température supérieure à 39 degrés était bien plus vaste que cette année-là ; c'est pour cela que la moyenne est plus élevée.

Les statistiques des vagues de chaleur montrent qu'il y a plus de vagues de chaleur tout au long de l'été, à partir du mois de juin jusqu’au mois d’août. On a 4 fois plus de vagues de chaleur après les années 2000 qu'avant cette même année… Aujourd’hui, on ne parle plus de « risque de vagues de chaleur », mais d’une vraie « saison des vagues de chaleur ».

Les vagues de chaleur sont de plus en plus nombreuses au mois de juin, rivalisant et dépassant celles qu’on pouvait avoir aux mois de juillet et août du siècle passé. Elles sont de plus en plus précoces et, d’ici la fin du siècle, on pourrait observer des vagues de chaleur commencer dès le début du mois de juin, voire même à la fin du mois de mai d’ici 2100.