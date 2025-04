Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

L’impérialisme sans borne dont font preuve les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte de libérer les peuples et de défendre les droits de l’homme, arrive à ses limites. Le monde tolère de plus en plus difficilement l’ingérence américaine et le soutien que le pays apporte à des régimes particulièrement répressifs. Les dirigeants américains, quel que soit leur bord politique, marchent d’un pas décidé vers l’abime et ne semblent pas vouloir s’arrêter.

Ce qu’il faut retenir :

Le recours permanent à la force par les États-Unis engendre une véritable prolifération des Armes de Destruction massives (ADM), le plus grand danger auquel l’humanité n’a jamais été confrontée.

La peur des peuples vis-à-vis des États-Unis atteint des sommets, et leur méfiance à l’égard de leurs dirigeants ne fait que croitre. Ces derniers, plutôt que de prendre en main les responsabilités qui vont de pair avec leurs privilèges, se retranchent derrière leurs idées moralisatrices et la propagande de masse afin de continuer à dominer, exploiter et mettre en danger l’humanité.

Que ce soient leurs projets de « guerre contre le terrorisme » ou de « guerre juste », le but est toujours le même : détruire l’espoir des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Biographie de l’auteur

Noam Chomsky, né en 1928 à Philadelphie, est un linguiste américain, professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology où il a enseigné durant l’intégralité de sa carrière. Également connu pour son activisme politique et sa critique de la politique étrangère et des médias américains, il s’affiche comme un sympathisant de l’anarcho-syndicalisme. Entre autres, il fustige l’utilisation du terme « terroriste » qui, selon lui, permet aux gouvernements de se dédouaner de la dimension terroriste de leurs propres politiques. Il est également un fervent défenseur de la liberté d’expression.