Le Cygne Noir. La puissance de l’imprévisible (2007), complété par Force et Fragilité. Réflexions philosophiques et empiriques (2010) attire notre attention sur une catégorie d’événements, caractérisés par une certaine rareté, en raison de l’impact important, positif ou négatif, qu’ils ont sur un individu ou sur la société.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner