Le Cygne Noir. La puissance de l’imprévisible (2007), complété par Force et Fragilité. Réflexions philosophiques et empiriques (2010) attire notre attention sur une catégorie d’événements, caractérisés par une certaine rareté, en raison de l’impact important, positif ou négatif, qu’ils ont sur un individu ou sur la société.

publié le 08/08/2025

Ces événements, que Nassim Nicholas Taleb désigne par l’expression « Cygnes Noirs », sont difficilement prévisibles et, ainsi, souvent expliqués a posteriori. Ils défient les modèles prévisionnistes les plus sophistiqués, mais provoquent pourtant des bouleversements majeurs. Dans cet ouvrage, l’auteur propose d’identifier les espaces d’indéterminations d’où ces événements émergent afin d’apprendre à apprivoiser ces incertitudes.

Ce qu’il faut retenir :

Les Cygnes Noirs sont des événements rares, imprévisibles, qui peuvent avoir une ampleur extrêmement positive ou négative. Ils s’opposent aux situations d’incertitude modérée, dont les issues sont aléatoires, mais connues et dont l’impact est limité, sans ampleur (par exemple, un lancer de dé, ou le fait de déterminer si une femme est enceinte ou ne l’est pas).

Les Cygnes Noirs sont imprévisibles, car ils apparaissent dans des espaces de forte incertitude. L’incertitude est modérée quand elle relève de phénomènes physiques, car les issues sont la plupart du temps connues. Elle est forte lorsqu’elle relève de phénomènes scalables d’ordre socio-économiques (en raison du libre arbitre et de l’irrationalité des Hommes) ou environnementaux.

Par l’interdépendance qui règne entre les entités au sein des systèmes socio-économiques, les actions et rétroactions multiples rendent impossible de prévoir ce qui se passera en avance.

Le meilleur moyen de se protéger contre les risques de Cygnes Noirs consiste principalement à adopter des stratégies présentes dans la nature : favoriser les systèmes pérennes, la redondance, l’intensité sur de courtes périodes, les petits réseaux, les répartitions homogènes.

