Les « Studies » en tous genres (Cultural, Gender, Postcolonial…) sont aujourd’hui devenues absolument incontournables, autant dans le milieu universitaire que dans le grand public. Bien qu’il soit né aux États-Unis dans les années 1980, ce mouvement intellectuel de grande ampleur repose en réalité sur un socle philosophique bien français – d’où la dénomination commune de « French Theory ». Des penseurs hexagonaux comme Foucault, Deleuze, Derrida ou Guattari sont ainsi devenus de véritables stars dans les milieux intellectuels du monde entier.

Il est vrai, en revanche, que la théorie américaine n’a plus grand rapport avec les textes sur lesquels elle s’est appuyée. Un mot, peut-être, permet de lier la bien obscure théorie française et l’interprétation beaucoup plus concrète qu’en ont fait les Américains : « déconstruction ». Libérés de tous les carcans interprétatifs des décennies précédentes, les auteurs de la French Theory veulent déconstruire l’idée de genre, de race et de domination à travers la relecture critique de toutes les productions culturelles qui participent à façonner l’impérialisme occidental et l’oppression d’une classe, d’une race ou d’un genre sur un autre.

Décriée par certains, adulée par d’autres, la French Theory a eu le tort d’abandonner le terrain politique concret, mais elle est parvenue avec brio à s’extirper du monde confiné des campus américains pour se répandre dans le monde entier et dans toutes les sphères de la société.