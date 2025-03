Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Dans Par-delà nature et culture (2005), Philippe Descola relativise l’une des idées les mieux implantées en Occident : celle d’un homme moralement distinct de son environnement. Le concept autonome de nature pourrait n’être, en fait, qu’une vision du monde parmi tant d’autres – et peut-être même l’une des moins bien partagées.

Ce qu’il faut retenir :

Pour tout Occidental qui se respecte, le genre humain se distingue du reste du monde par son âme, son esprit ou sa raison. S’il conçoit depuis l’époque moderne que les non-humains partagent un certain nombre de qualités physiques avec lui, il n’imagine pas un seul instant qu’un animal ou une plante puisse avoir une intériorité similaire à la sienne. Il y a pourtant des cultures où la distinction entre le monde des hommes et celui de la nature n’est pas si nette. Chez certaines populations, dites « animiques », les non-humains sont considérés comme des personnes capables d’une sociabilité similaire à celle des hommes et dont seule l’apparence extérieure les différencie. Les sociétés « totémiques » vont encore plus loin dans la fusion des humains avec leur environnement puisqu’elles considèrent que les animaux et les plantes leur sont en tous points semblables.

De la même manière, les Occidentaux entretiennent un rapport de production, parfois de protection, avec leur environnement et n’envisagent pas qu’il puisse en être autrement. Il est pourtant des peuples où les plantes et les animaux ne sont pas des ressources productives, mais des personnes avec qui commercer. Certains voient quant à eux dans la nature un circuit équilibré avec lequel il faut échanger ; d’autres, au contraire, entretiennent un rapport de pure prédation avec les éléments de leur environnement.