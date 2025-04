Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Certains s’en revendiquent, d’autres la remettent en cause, voire la récusent entièrement. Mais, tous parlent des Lumières comme une philosophie unique. Pourtant, aujourd’hui comme au XVIIIe siècle, les philosophes ont toujours eu beaucoup d’embarras à définir ce courant auquel ils voulaient se rattacher. Parmi les nombreuses tentatives existantes, celle de Kant, contenue dans un court article publié en 1784, est probablement la plus connue.

Biographie de l’auteur

Emmanuel Kant (1724-1804) est un philosophe allemand, né et mort dans le Royaume de Prusse, à Königsberg. Son œuvre a profondément marqué la philosophie moderne sur des questions fondamentales concernant la morale, la politique, ou l’éthique. Parmi ses ouvrages, certains sont devenus classiques, comme la Critique de la Raison pure (1781 et 1787), la Critique de la raison pratique (1788) ou la Critique de la faculté de juger (1790).

Son nom est souvent associé à une pensée difficile d’accès et atteignant un haut degré de technicité. Ce n’est pourtant pas le cas du court essai qu’il écrit en 1784 pour la revue berlinoise Berlinische Monatsschrift, sous le titre « Was Ist Aufklärung ? », ou « Qu’est-ce que les Lumières ? ». Publié dans une revue relativement grand public, le texte de Kant ne s’adresse pas seulement à un auditoire de philosophes ; il y propose une définition d’un mouvement de pensée qui, partant de l’Aufklärung allemande, en passant par l’enlightement anglais et écossais, jusqu’aux Lumières françaises, concerne toute l’Europe.