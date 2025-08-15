Dans Lombard Street. Des crises financières et du moyen d’y remédier (1873), Walter Bagehot présente les principes fondateurs de la Banque d’Angleterre et du rôle qu’elle se doit de jouer dans une crise financière.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner