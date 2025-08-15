Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Cet ouvrage, souvent considéré comme la Bible des banquiers centraux, constitue la première analyse des fondations du système financier encore en place aujourd’hui. L’auteur y décrit le fonctionnement de la finance, en se basant sur des exemples concrets, et met en lumière les fragilités et les forces des mécanismes à l’œuvre. Deux cent cinquante ans après, ces écrits sont riches d’enseignements. Les relire à la lumière des récentes crises financières et des politiques monétaires qui prévalent depuis plus de dix ans permet de comprendre que les dangers et les précautions qu’il aurait fallu prendre étaient parfaitement identifiés dès l’origine.

Ce qu’il faut retenir :

Le système financier est alimenté par le crédit et, en cas de panique, il s’enraie, car plus personne ne veut prêter d’argent de peur de ne pas être remboursé. Les réserves numéraires jouent donc un rôle primordial dans l’enrayement ou du moins la limitation d’une panique. Les banques n’ayant pas les moyens ni l'intérêt à conserver une grande quantité de dépôts, elles les confient à la Banque d’Angleterre. De cette manière, il revient à la Banque d’Angleterre d’assurer la garantie d’une quantité suffisante de ces dépôts pour faire face aux crises. Le système financier repose donc très largement sur cette institution.

Néanmoins, la Banque d’Angleterre est gérée comme une banque classique, avec un conseil d’administration tenté de se comporter comme un conseil d'actionnaires, négligeant sa responsabilité publique quant à sa réserve, et par conséquent sous-estimant l’ampleur potentielle d’une panique si elle n’est pas prête à y faire face. Il est donc particulièrement dangereux de confier cette responsabilité à un nombre restreint de personnes.