Ce qu’il faut retenir :

L’ingérence humanitaire n’est pas une pratique nouvelle. Cependant, il faut attendre les années 1970 et 1980 pour que le principe contemporain du « droit d’ingérence » soit théorisé. Il permit d’abord de justifier la lutte idéologique contre le communisme.

Dans les années 1990, le droit d’ingérence se transforme pour autoriser, en plus d’une intervention humanitaire, une intervention militaire à des fins humanitaires.

Cependant, loin de poursuivre des buts philanthropiques, ce concept a permis de cacher des motifs politiques et de défendre les intérêts des États intervenant à l’étranger, plutôt que ceux des populations.

Les exemples sont nombreux : l’intervention de l’OTAN au Kosovo, l’intervention américaine en Irak, l’intervention occidentale en Libye, etc.

Biographie de l’auteur

Rony Brauman (1950-) est un médecin français d’origine juive, connu pour son engagement humanitaire. Il travaille pendant de nombreuses années sur le terrain, particulièrement dans les zones de conflits et les camps de réfugiés puis est nommé Président de Médecin sans frontière en 1982, poste qu’il conservera jusqu’en 1994.

Il enseigne également à Science Po Paris, au Humanitarian and Conflict Response Institute (HCRI), entre autres et publie de nombreux ouvrages sur les questions humanitaires (La Médecine humanitaire, 2008, Guerres humanitaires ? Mensonges et Intox, 2018, etc.)

