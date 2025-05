Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Dans une célèbre conférence donnée à l'Athénée Royal en février 1819, il défend la primauté de la liberté individuelle (des Modernes) sur la liberté politique (des Anciens) – unique moyen qui permet, selon lui, de vivre en paix et de connaître la stabilité.

Biographie de l’auteur

Figure emblématique des Lumières, Benjamin Constant (1767-1830) est un homme politique, un romancier et un philosophe considéré comme l’un des pères du libéralisme. Descendant d’une famille protestante réfugiée en Suisse et issu de la petite noblesse, il rejoint la France en 1795 pour participer aux révolutions politiques qui bouleversent le pays. Parfois qualifié de girouette, il a su parfaitement s’adapter aux changements de régime si récurrents pendant les temps révolutionnaires. Il devient le chef de l’opposition libérale sous le Consulat, il se rallie à Napoléon pendant les Cent-Jours, après l’avoir pourtant calomnié, et enfin, il est élu député en 1819 et le restera jusqu’à sa mort en 1830.

Girouette en politique, possiblement, mais sa pensée n’en est pas moins constante. L’ensemble de son œuvre, réunie dans ses pamphlets, cours et discours, est vouée à une seule et même idée, la défense de la liberté individuelle. En 1806, il rédige ses Principes de politique, dans lesquels il définit ce qu’est une démocratie libérale. Il s’oppose à la souveraineté populaire fondée sur la volonté générale au profit d’un système prônant les droits individuels. Il est, en ce sens, un fervent défenseur d’une démocratie représentative mise au service des intérêts privés. Le discours qu’il prononce à l’Athénée royal en 1819, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, est devenu une référence phare de la pensée libérale des Lumières.