La Ve République et même le droit constitutionnel diffèrent grandement des idées reçues qui les entourent. Benjamin Morel, docteur en Sciences politiques de l’École Normale Supérieure Paris-Saclay et maître de conférences en droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, rétablit un certain nombre de vérités dans Le nouveau régime, ou l’impossible parlementarisme (Passés composés). Il explique quelles sont les causes profondes de l’absence de majorité parlementaire actuelle. Il alerte aussi sur un risque important d’illibéralisme à l’avenir, qui ne se résume pas au danger du « populisme ».