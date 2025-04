L’Université française est aux abois. Elle supporte des coupes budgétaires renouvelées et le simple fait d'accomplir ses missions devient presque impossible. La liste des maux est bien longue : insuffisance de créations de postes, recours à un volant de vacataires de plus en plus important, immobilier insuffisant, taux d’encadrement des étudiants en berne, etc. En outre, les crédits alloués à la recherche baissent, sans compter une fuite des cerveaux significative, qui interroge sur l’avenir du pays au-delà de l’institution elle-même. Or, les réformes récentes, comme la loi sur l’autonomie des universités, ont ajouté plus de problèmes que de solutions. Alors qu’il est plus que nécessaire d’accroître la qualité de la main-d’œuvre et de soutenir la recherche et le développement, le déclin irrémédiable de l’université française largement sous-financée, et pleinement abandonnée par ses élites ne peut qu’inquiéter.