La Réserve fédérale américaine va-t-elle enfin défendre l'intérêt général et l'économie productive ou bien continuer de privilégier ceux des 1 % les plus riches et de la finance casino ? Depuis vingt ans, la banque centrale des États-Unis a endossé un nouveau rôle dans l’économie américaine : celui de prêteuse en dernier ressort afin de différer les conséquences des politiques néolibérales irresponsables. Malgré tout, il semble qu'il n'y ait plus aucun moyen de les empêcher à l'avenir. En attendant, les « politiques non-conventionnelles » ont de graves effets sur les bulles financières, les prix élevés de l’immobilier, l’activité économique et donc le pouvoir d’achat. Analyse.