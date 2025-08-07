Élucid vous propose cet été une série d’analyses sur les économies des grands pays d’Europe et des BRICS. Si vous appréciez ce type de suivi original et inédit, n'hésitez pas à vous abonner sur notre site ou notre application mobile, afin de nous aider à poursuivre notre travail d'information dès la rentrée prochaine. Merci d'avance pour votre soutien !

En Espagne, une économie en convalescence

En Espagne, l’observation du Produit Intérieur Brut (le fameux PIB, c’est-à-dire, en simplifiant, la valeur de ce que le pays a réellement produit) indique clairement que l'économie a vu son développement brisé lors de la crise de 2008, qui avait très durement frappé le secteur immobilier espagnol (comme nous l’avons vu dans cet article sur les prix de l’immobilier dans le monde). Il a fallu 6 ans à l’économie pour redémarrer, jusqu’à ce que la crise du Covid survienne. L’économie espagnole a désormais retrouvé une dynamique plus habituelle.

Le PIB espagnol du premier trimestre 2025 est même à son plus haut historique. La crise économique de 2020 a été du même niveau de gravité qu’en France : le PIB du premier trimestre 2020 a été près de 12 % inférieur à celui de 2008. La situation s’est normalisée en 2021 et l’économie s’est remise à croître.

Si l'on s’intéresse à la croissance du PIB espagnol (c’est-à-dire à la valeur de sa hausse ou de sa baisse), on note que le pays a connu une croissance très forte en 2022, de près de 6 %, mais ce niveau s’explique aussi par la fin du rattrapage post-Covid. En 2023, la croissance a fortement ralenti pour atteindre +2,7 %, mais elle est repartie en 2024, où elle a atteint le niveau inconnu depuis 10 ans de +3,2 %. En 2025, la croissance devrait rester légèrement fléchir, les prévisions tournant autour de +2,5 %.

Hors crise, depuis une dizaine d’années, la croissance espagnole se situe à un niveau élevé et fluctue entre +2 % et + 4 % par an.

L’analyse des contributions sectorielles à la croissance au cours des dernières années révèle que la croissance espagnole est largement entretenue par la consommation et l’investissement. Le commerce extérieur a une contribution négligeable en moyenne depuis deux ans.

Un PIB par habitant pénalisé par l’immigration

Le recours au PIB trimestriel par habitant permet de mieux analyser l’évolution du niveau de vie moyen. Il est en effet important de tenir compte de la croissance démographique : si le PIB augmente de +1 % et que la population augmente de +2 %, la richesse par habitant baisse en réalité de -1 %. Cet indicateur est donc beaucoup plus pertinent pour apprécier la croissance réelle d’une économie.

L’Espagne a connu un choc démographique important lors de la crise de 2008, qui a vu beaucoup de jeunes s’expatrier pour trouver du travail, à tel point que sa population a même baissé en 2013-2014. La population a ensuite fortement augmenté en 2022-2023, à un rythme de +1,3 % par an, en raison d’une très forte hausse de l’immigration : + 2 000 000 de solde migratoire ces seules 3 années, le solde naturel annuel s’établissant à -100 000 habitants (les naissances moins les décès).

La prise en compte du facteur démographique change un peu les choses : après la crise de 2008, il a fallu en réalité près de 10 ans au PIB par habitant pour retrouver son niveau d’avant crise. De même, les difficultés de 2020 ont conduit à une quasi-stagnation du PIB par habitant pendant près de deux ans. La croissance espagnole a retrouvé un rythme plus habituel depuis 2023.

Sur le temps long, comme dans beaucoup de pays occidentaux, la dynamique de croissance du PIB trimestriel par habitant en Espagne s’est essoufflée depuis 15 ans, peinant à dépasser les 2 %. 2022 a ainsi été marquée par une nette baisse, et la croissance par habitant a plafonné à +0,8 % au début de 2023, en raison de la crise inflationniste. Elle est actuellement revenue à +2,1 %.

L’économie espagnole superforme donc nettement par rapport à la France depuis 2022, ce qui n’était plus le cas depuis 2010.

Depuis les années 1960, une croissance qui ralentit

Pour prendre du recul sur la dynamique de croissance espagnole, on peut observer la croissance décennale depuis les années 1960. On remarque que le phénomène des Trente Glorieuses a pris fin avec les crises des années 1970 et que depuis, la croissance moyenne diminue de plus en plus. Elle n’a atteint que +1,2 % au cours de la décennie 2000, +0,9 % pour la décennie 2010, et +0,8 % depuis lors.

Cette baisse est liée à différents facteurs. En particulier, les Trente Glorieuses ont été induites par la forte mécanisation du pays et l’introduction de techniques ayant fait exploser la productivité. Mais il est désormais de plus en plus dur de continuer à l’augmenter. Une fois qu’on remplace un cheval par un tracteur, il est difficile de trouver par quoi remplacer le tracteur pour avoir le même gain.

Sur le temps très long, cet affaiblissement progressif de la croissance du PIB par habitant se vérifie : hors période de guerre, il faut remonter jusqu’aux années 1910 et 1890 pour retrouver une croissance du PIB par habitant aussi faible sur l’ensemble d’une décennie.

À l’échelle d’une vie humaine, on a l’impression qu’on vit une « panne » de la croissance, et donc les responsables politiques baratinent sans cesse la population, promettant le « retour de la croissance » pour peu qu’on les élise. Bien entendu, ceci n’arrive jamais, pour la bonne raison que la croissance a retrouvé son très bas niveau historique. « L’anomalie », c’était les Trente Glorieuses.

Italie : l’homme malade de l’Europe

L’Italie a la particularité d’être le grand pays d’Europe dont l’économie est la plus mal en point. Son économie a connu un vrai coup d’arrêt en 2008, dont elle semble avoir le plus grand mal à se remettre.

L'économie italienne a en effet subi crise après crise, et son PIB réel (c’est-à-dire corrigé de l’inflation) vient tout juste de retrouver son niveau de début 2008.

La chute de 2020, de -9 %, a été du même ordre de grandeur qu’en France. En 2023, la croissance a très fortement ralenti pour atteindre +0,7 %, niveau identique en 2024. En 2025, la croissance devrait encore diminuer, les prévisions tournant autour de +0,5 %.

Hors crise, la croissance italienne fluctue globalement entre +0 % et + 2 % par an depuis une dizaine d’années, soit la moitié du niveau de l’Espagne.

Au niveau des contributions sectorielles, la croissance italienne est en général entretenue par la consommation et l’investissement, mais ils sont à de très faibles niveaux depuis plusieurs années.

Une évolution du PIB par habitant proche de celle du PIB global

L’Italie a également connu un choc démographique majeur lors de la crise de 2008, la croissance de sa population n’ayant pas cessé de chuter jusqu’en 2021, conséquence de la baisse graduelle des naissances. La population a même baissé entre 2014 et 2022. La décroissance a cessé en 2023, en raison là aussi d’une très forte augmentation de l’immigration (+ 250 000 par an) et sa population stagne depuis lors (le solde naturel s’établissant à -280 000).

En conséquence, depuis le premier trimestre 2008, le PIB par habitant de l’Italie a à peine augmenté.

Sur le temps long, comme dans beaucoup de pays occidentaux, la dynamique de croissance du PIB trimestriel par habitant en Italie s’est essoufflée depuis 20 ans, peinant à dépasser les 1 à 2 %. En 2023-2024, la crise inflationniste a fortement limité la croissance par habitant, et elle était début 2025 à seulement +0,7 %.

L’économie de l’Italie sous-performe assez nettement par rapport à la France depuis la fin des années 1990 (exception faite de ces derniers mois), son économie ayant particulièrement mal supporté l’arrivée de l’euro qui a fortement nui à sa compétitivité.

Depuis 50 ans, une croissance italienne en atterrissage

Sur le temps long, on s’aperçoit que la croissance italienne a connu une sorte d’atterrissage depuis ses hauts niveaux des Trente Glorieuses, jusqu’à atteindre deux décennies de stabilité quasi totale entre 2000 et 2019.

Au final, la croissance du PIB par habitant de l’Italie est retombée à un niveau relativement bas si on l’analyse depuis 1800. Compte tenu des nombreux enjeux complexes des décennies à venir, peut-être ceci est-il le signe d’une entrée dans une économie stationnaire, voire décroissante.

Portugal : une économie qui résiste bien

L’économie portugaise est sortie de quinze années de morosité en 2015, et a retrouvé une tendance dynamique depuis lors – exception faite du choc Covid-19.

Le PIB portugais avait récupéré de cette crise dès 2022, et il n’a guère été impacté par les conséquences de la guerre d’Ukraine.

Le rebond post-Covid a été très fort, et il a largement compensé la chute de 2020. La croissance en 2023 a été de +2,6 % et de +1,9 % en 2024. Les prévisions pour 2025 anticipent une croissance de l’ordre de +2,0 %.

Hors crise, depuis une dizaine d’années, la croissance portugaise se situe à un niveau élevé et fluctue entre +2 % et + 4 % par an.

L’analyse des contributions sectorielles à la croissance au cours des dernières années révèle que la croissance portugaise est largement entretenue par la consommation et l’investissement. Le commerce extérieur a une contribution négligeable en moyenne depuis deux ans.

Un PIB par habitant également affecté par l’immigration

Le Portugal connaît depuis plus de 20 ans des soucis démographiques. Son accroissement naturel (le solde des naissances moins les décès) est négatif depuis lors, et pendant longtemps l’immigration n’a pas compensé. Le pays a alors largement ouvert les vannes de l’immigration, et il a encore eu le plus fort solde migratoire de l’UE en 2024 (+1,3 %).

En conséquence, ce phénomène a amoindri la croissance par habitant du pays.

Début 2025, la croissance par habitant augmente cependant encore de +2,7 % par an.

Après deux énormes phases de croissance, l’économie portugaise évolue désormais à des niveaux assez proches de ceux de la France.

30 ans de faible croissance

Encore plus que dans d’autres pays, le Portugal a connu un atterrissage très brutal de sa croissance, passée de 9 %/12 % durant ses « Quarante Glorieuses » à 1 % depuis la fin des années 1990.

Au final, la croissance du PIB par habitant du Portugal est retombée à un niveau relativement bas si on l’analyse depuis 1800. Elle semble avoir retrouvé son niveau du XIXe siècle. Compte tenu des nombreux enjeux complexes des décennies à venir, peut-être ceci est-il le signe d’une entrée dans une économie stationnaire, voire décroissante.

Tout ceci serait sans doute de bon augure pour la Planète. Mais pour que cela soit également bon pour les citoyens, il conviendrait de réorganiser en profondeur l’économie, afin de conserver notre prospérité avec une croissance bien plus faible que par le passé.