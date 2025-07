Maxime FOURNES est ingénieur et chercheur en IA. Il a travaillé dans le secteur de l’intelligence artificielle pendant 10 ans, et est le cofondateur la branche française de “Pause IA”, une association de bénévoles qui alerte sur les risques sociaux, économiques, et même existentiels, liés à cette technologie. Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Maxime Fournes démontre les dangers totalement sous-estimés de l'IA. On parle beaucoup des risques (bien réels) pour l'emploi, mais l'intelligence artificielle est aussi plus que jamais une "boîte noire", dont la compréhension nous échappe. Or, moins on la comprend, plus son utilisation se diffuse. Les risques systémiques, dans la cybersécurité, l'armée ou la finance, ne sont jamais présentés clairement, tandis que les plus grands spécialistes mondiaux tirent la sonnette d'alarme. Il faut prendre le problème au sérieux dès aujourd'hui.

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !