« Les dépenses publiques explosent ! » nous rabâchent sans cesse les néolibéraux et leurs médias, comme si c’était un drame, eux qui pourtant ont la hantise de la moindre baisse des dépenses privées – la fameuse « décroissance ». Or, il est bon de rappeler que ces « dépenses publiques » servent essentiellement à financer un modèle social qui nous a procuré un niveau et une espérance de vie inédits dans l’Histoire. Fragilisé par le vieillissement de la population, ce modèle est désormais en danger, tant en raison de l'érosion de l’idéal de solidarité, que de la désinformation massive sur son fonctionnement et ses avantages. Ce dénigrement à tout-va ouvre désormais la voie pour que la Commission européenne et ses relais politiques locaux planifient sa destruction, quitte à renvoyer une grande partie des retraités dans la pauvreté. Pour les décideurs, c'est un sacrifice essentiel afin de concrétiser ce qui compte le plus à leurs yeux : préserver la fortune des plus riches de l'impôt ainsi que les multiples aides aux entreprises créées par Macron. On vous explique tout !