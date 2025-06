Le gouvernement français plancherait sur la création d’un fonds de 100 millions d'euros pour accueillir des chercheurs américains désireux de fuir la politique de Donald Trump visant la communauté scientifique. En cause, les coupes budgétaires, les licenciements au sein des agences fédérales américaines chargées du climat ou de la santé, le retrait des accords de Paris, etc… Si l’intention française est louable, il y a un fort risque de douche froide pour les scientifiques américains qui tenteront l’aventure dans l'hexagone. Ils seront rapidement confrontés à la mauvaise santé de la recherche française, qui produit de moins en moins de publications et de brevets, avec des investissements en baisse et des politiques publiques de relance à la peine. En ligne avec l’incongruité de cette annonce, le même gouvernement annonce un mois plus tard près de 500 millions d’euros de coupes dans la mission « recherche et enseignement supérieur ». L’opération d'accueil de chercheurs américains ressemble de plus en plus à un dépouillement supplémentaire des chercheurs français et de la recherche hexagonale, mis au pain sec et à l’eau depuis maintenant des décennies.