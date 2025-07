Souvent décrié – et pour de très bonnes raisons – le Produit Intérieur Brut (PIB) offre cependant une bonne vision de la production économique de la France, et donc de l’évolution de nos revenus et de notre pouvoir d’achat. Sa croissance, boostée dans les Trente Glorieuses, a connu deux grandes cassures, en 1973 et 2008, qui l’ont amené à un niveau assez bas, et encore plus si l'on raisonne par habitant. Si ces chutes de croissance sont à l'évidence bonnes pour nos écosystèmes, il est néanmoins indispensable de modifier en profondeur notre système économique et notre répartition des revenus, de façon à ce que la future stagnation du PIB – voire sa décroissance – soit aussi bénéfique, ou au moins supportable, pour la majorité des citoyens.