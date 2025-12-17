Ces remerciements nous donnent également l’occasion de vous présenter quelques nouveautés et fonctionnalités parfois méconnues sur notre site et notre application mobile.

Mes Favoris - À lire plus tard - Historique

Vous avez été très nombreux à nous demander la possibilité d'avoir en tant qu'abonné(e) votre liste de contenus « favoris », soit pour ne pas les perdre de vue, soit pour les lire plus tard. C'est désormais chose faite ! En cliquant sur ce logo situé en haut de la page d'accueil de notre site ou de notre application mobile, vous accéderez à l'ensemble de vos contenus favoris :

Vous y retrouverez la liste de vos articles préférés (Mes Favoris) – pratique pour les avoir sous la main –, mais aussi la liste de ceux que vous n’avez pas eu le temps de lire, et que vous ne voulez pas perdre de vue (À lire plus tard). Quant à votre historique (désactivable depuis votre espace « Mon Compte »), il vous permettra de retrouver tous les contenus que vous avez déjà parcourus sur notre site ou notre application.

Pour ajouter des articles aux listes « Mes favoris » ou « À lire plus tard », rien de plus simple. À l'ouverture de chacun de nos contenus, vous pourrez voir deux icônes cliquables dédiées (voir captures ci-dessous, à gauche notre site, à droite notre application). Un simple clic suffit à ajouter ou retirer l'article de ces listes. Un message texte vous en donnera la confirmation.

Offrir un article - Offrir un abonnement

Si vous êtes abonné(e), vous avez la possibilité d’offrir un article à l'un(e) de vos proches pour lui faire découvrir nos analyses. À l'ouverture de chaque article (sur notre site ou notre application), vous trouverez une icône « cadeau » cliquable pour offrir un article :

Un clic sur cette icône ouvrira cette fenêtre :

Attention cependant, le nombre d'articles pouvant être offerts est limité pour chaque utilisateur, et ce pour éviter les abus.

Mais le mieux reste encore d'offrir un abonnement Élucid à vos proches. Un cadeau utile et original, notamment pendant cette période des fêtes de fin d'année ! Pour offrir un abonnement, rendez-vous sur notre page dédiée aux abonnements cadeaux !

Enregistrer et imprimer un article en PDF

En tant qu'abonné(e), vous pouvez également enregistrer nos publications au format PDF. De la même façon que précédemment, à l'ouverture de chaque article (sur notre site uniquement), vous trouverez une icône cliquable dédiée. En cliquant dessus, un nouvel onglet s'ouvrira avec l'article en version PDF. Vous pourrez alors l'enregistrer et/ou l'imprimer.

Agrandir ou réduire la taille du texte

Pour toutes celles et tous ceux qui rencontrent des difficultés à lire nos contenus, notamment sur les petits écrans de téléphone, nous mettons à votre disposition deux icônes « A+ » et « A- » pour vous permettre d'agrandir ou de réduire la taille du texte selon vos préférences, pour une lisibilité adaptée à vos besoins. Voici deux exemples capturés sur notre application mobile, avec à gauche la taille de police augmentée au maximum, et à droite réduite au minimum.

Voter pour élire un article « d'intérêt général » (et le rendre gratuit)

Dès le lancement d'Élucid, nous avons réfléchi à un moyen simple de rendre le plus accessibles possible les contenus considérés comme « d’intérêt général » par la communauté des lecteurs. Pour participer à cet élan, lorsqu'un article vous semble particulièrement important, vous trouverez en bas de celui-ci la possibilité de voter pour le rendre gratuit (et donc accessible même aux non-abonnés). Tous les 1er et 15 du mois, l'article qui reçoit le plus de votes passe en accès libre.

(Application mobile) Téléchargez les podcasts de nos interviews pour une écoute hors ligne

Nous vous encourageons aussi à télécharger gratuitement notre application mobile, qui présente quelques exclusivités. La navigation y est simplifiée ; vous pouvez paramétrer à votre guise les notifications en fonction des contenus qui vous intéressent le plus. Et plus important : en tant qu'abonné(e), vous pouvez accéder aux versions podcasts de nos grandes interviews, en intégralité dès le jour de publication de la vidéo, et 100 % sans pub ni censure liée à l'écosystème YouTube !

Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez également télécharger ces podcasts sur votre téléphone pour les écouter même sans réseau (très utile dans les transports par exemple). Il vous suffit pour cela de toucher cette icône :

Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application mobile Élucid, voici les liens directs en fonction de votre téléphone :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Faire un don défiscalisé à 66 % à Élucid

Enfin, si vous souhaitez soutenir davantage notre travail d'information (en dehors de l'abonnement qui vous permet d'accéder à nos contenus), vous pouvez nous faire un don défiscalisé à 66 % via notre plateforme officielle Donorbox.

Vous retrouverez également un bouton jaune « Faire un don » en haut de notre page d'accueil pour accéder à la plateforme.

Encore un grand merci pour votre soutien.

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et tous !

L’équipe Élucid