Accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, crise de la dermatose nodulaire contagieuse : c’est dans ce contexte ultra-tendu que les agriculteurs commencent cette nouvelle année 2026. Entre colère et désespoir, la mobilisation et les blocages constituent leurs seuls moyens de faire entendre leurs voix. La détresse silencieuse de certains d’entre eux les pousse à commettre l’irréparable… Les premiers jours de l’année 2026 ont déjà été marqués par le suicide d’un agriculteur dans le Rhône et d’un viticulteur en Gironde.

Il est extrêmement complexe d'obtenir des données chiffrées brutes sur la mortalité par suicide au sein de la population agricole en France. Pour aider à mieux recenser les suicides à l’échelle nationale, des changements récents ont été réalisés sur les certificats de décès, et il est maintenant possible de cocher la case « suicide ». Cela reste malgré tout insuffisant, car certaines personnes, pour des raisons diverses et variées, ne veulent pas que le décès soit enregistré comme un suicide. Les données sont ensuite enregistrées et analysées par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), mais la profession ne fait pas partie des critères retenus.

Quant à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), qui assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et des ayants droit, elle n’a pas accès à un certain nombre de données, comme le confirme Frédérique Jacquet, Pilote nationale du Programme de prévention du Mal être agricole à la caisse centrale MSA : « Nous savons quand une personne est décédée, puisque nous allons clore son dossier d'affiliation, mais nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle elle est décédée ».