Chaque année, des agriculteurs français mettent fin à leurs jours. Une réalité glaçante, symptôme d’un mal-être profond que les crises agricoles successives ne font qu’aggraver. Isolement, endettement, aléas climatiques, surcharge de travail, perte de sens : le monde agricole est à bout. Les agriculteurs souffrent en silence et ont besoin d’être écoutés et accompagnés. Trop souvent ignorée, la tragédie du suicide agricole doit s'imposer aujourd’hui comme une urgence de santé publique.
