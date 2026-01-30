Réussit-on mieux à l’école lorsque l’on est beau ? Une personne séduisante a-t-elle plus de chances d’avoir une brillante carrière professionnelle ? La beauté ou la laideur sont-elles des critères de discrimination ?

publié le 30/01/2026 Par Louise Bosq
Jean-François Amadieu, dans Le Poids des apparences (2002), tente de faire la lumière sur ces questions qui, considérées trop frivoles, ont été négligées par les sciences sociales françaises. Se fondant sur des recherches anglo-saxonnes, il montre quelle influence joue pourtant l’apparence sur notre réussite professionnelle ou scolaire et comment elle renforce insidieusement les inégalités sociales.

Ce qu’il faut retenir

La question de l’apparence et ses rapports avec l’inégalité sociale ont été négligés par la science sociale française. À l’inverse, les études anglo-saxonnes en la matière sont nombreuses. Caractéristique inégalement répartie parmi la population et pour laquelle il existe une définition partagée par tous, la beauté constitue un critère de discrimination qui fausse nos jugements. De manière générale, nous considérons qu’une personne séduisante est plus compétente et, inversement, qu’une personne jouissant d’un certain prestige social et d’une bonne réputation est belle. Ces stéréotypes sont si tenaces qu’ils finissent par devenir réels – les individus se conformant souvent à l’image que les autres leur renvoient.

Les personnes au physique agréable profitent ainsi de ces préjugés positifs à la fois au cours de leur scolarité, dans leurs relations amoureuses ou dans leur vie professionnelle. Au contraire, les individus au physique disgracieux doivent lutter contre des préjugés négatifs. Or, la beauté n’est pas qu’une question physique, mais aussi un marqueur social (vêtements, etc.). L’inégalité d’apparence cache ainsi un facteur d’inégalité sociale et économique.

