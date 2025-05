Mi-janvier, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, l'air grave, alertait au sujet d'une menace contre « la liberté d'expression sur internet » :

« De nombreux officiels européens ou encore le ministre français des Affaires étrangères réclament l'interdiction de la plateforme numérique X (anciennement Twitter) au motif que son propriétaire, Elon Musk, l'utiliserait pour promouvoir un certain nombre de valeurs et d'opinions ou promouvoir certains candidats aux élections. »

Certes, il s'agissait d'une fausse information (1). Et certes, il est comique de constater que le président du groupe euro-parlementaire d'extrême droite « Patriotes pour l'Europe », qui prétend défendre la souveraineté nationale, ne voit aucune objection à l'ingérence dans les affaires nationales du patron le plus riche au monde, accessoirement haut conseiller du président de l'État le plus puissant au monde (2)…

Mais arrêtons-nous plutôt sur un élément de langage dont l'extrême droite a fait un outil, des Amériques à l'Espagne : la « liberté ». Face à l'ennemi commun qui lui a permis d'unifier des tendances contradictoires (conservateurs, ultralibéraux, libertariens, protectionnistes, nationalistes…), à savoir le « wokisme » et sa fameuse « cancel culture », la nouvelle droite radicale se pose comme le camp des défenseurs d'une liberté d'expression supposée menacée. Ceux qu'on voudrait faire taire, des rebelles qui osent dire tout haut ce que le « politiquement correct » voudrait les empêcher de dire ; ceux qui s'opposent à ce qui ferait système : les progressistes (3).