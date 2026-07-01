Quand un gouvernement impose une réforme rejetée par une majorité de Français, les médias parlent de « réforme courageuse ». Quand des millions de personnes descendent dans la rue pour s'y opposer, ils les ramènent à une « grogne », terme qui évoque le grognement de l'animal. Entre ces deux registres, un fossé sémantique révélateur : d'un côté, la politique institutionnelle traitée comme un jeu noble et subtil ; de l'autre, la contestation populaire réduite à une pulsion bruyante, dangereuse, et illégitime. Voyage dans la langue antidémocratique des médias de masse.
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