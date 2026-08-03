Déclenchée par les projets immobiliers de luxe du gendre de Donald Trump sur des territoires protégés du pays, la « Révolution des flamants roses » en Albanie s’est transformée en une contestation plus globale, dénonçant un modèle de société inégalitaire où le peuple albanais est sacrifié sur l’autel du « développement économique » exigé par l’Union européenne.
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