Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Il y explore les mécanismes gouvernant le comportement des masses et la façon dont la propagande politique peut en tirer profit, ainsi que les moyens de défense dont disposent les individus pour y faire face.

Ce qu’il faut retenir

Tchakhotine envisage la notion de propagande au travers de ce qu’il appelle la psychologie objective, qui recherche les lois du comportement des individus dans des phénomènes biologiques et physiologiques, s’inspirant notamment du travail d’Ivan Pavlov. Il identifie quatre pulsions fondamentales dont les diverses combinaisons expliquent le comportement humain : la pulsion combative, la pulsion alimentaire, la pulsion sexuelle et la pulsion parentale. Toute propagande fonctionne en intervenant sur une ou plusieurs de ces pulsions en tant que leviers pour créer des réflexes conditionnés chez un individu. L’auteur désigne l’art de la propagande sous le nom de « psychagogie », l’art de conduire les esprits, et en étudie les fondements théoriques.

L’ouvrage insiste par la suite sur la spécificité du « viol des foules », qui représente les formes nocives de propagande visant à mettre en place des réflexes conditionnés visant à priver l’individu de sa liberté psychique – l’exemple typique étant bien sûr la propagande hitlérienne. Toutefois, l’existence de formes plus positives de propagande, notamment dans le contexte de la lutte contre le viol des foules, est également étudiée, notamment la propagande du Front d’airain, en 1932, que l’auteur lui-même a menée. L’ouvrage explore les différents leviers d’une propagande efficace à travers divers exemples historiques, avant de se projeter dans le futur pour envisager les menaces pesant sur la liberté psychique des individus et la place possible d’une psychagogie prenant la forme d’un apprentissage de la défense contre la manipulation au profit des individus, permettant de les préserver du viol des foules sur le long terme.