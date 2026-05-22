Republié en France en 1952 dans une version rallongée, après une première parution en 1939, Le Viol des foules par la propagande politique (1939) est le magnum opus de Serge Tchakhotine, pionnier de la psychologie sociale.
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