Après le 7 octobre 2023, l’attention du monde est restée fixée sur Gaza, où le génocide (près de 75 000 morts, dont 22 000 enfants, à ce jour) se poursuit loin des caméras occidentales depuis le cessez-le-feu trompeur d’octobre 2025. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, une répression implacable s’abat sur les Palestiniens, notamment ceux issus des camps de réfugiés. Les enfants et les jeunes adultes en paient un prix lourd : beaucoup d’entre eux sont tués, arrêtés, emprisonnés, torturés ou expulsés de leurs foyers par l’armée israélienne. Cet assaut mené par Tel-Aviv contre toute une génération se déroule dans une indifférence quasi générale.
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