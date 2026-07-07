Fahd Zidan Owais avait 15 ans. Il a été tué le 15 mai 2026 par les forces israéliennes lors d’une incursion militaire dans son village d’Al-Loubban Al-Charqiya, près de Naplouse, conduite sous le prétexte que « trois terroristes, selon les mots de l’armée , lançaient des pierres sur des véhicules israéliens ». Celle-ci a expliqué avoir « éliminé » l’adolescent parce qu’il « mettait des vies en danger ». Les soldats ont empêché l’intervention des secours, alors que le jeune Fahd agonisait, puis ont emporté sa dépouille.

Deux jours plus tôt, Youssef Ali Kaabnah, âgé de 16 ans et originaire du même village, avait lui aussi été assassiné par les soldats pour un motif similaire. Le 6 avril 2025, Amer Rabee, 14 ans, a été abattu de onze balles, dont deux dans la tête, par les troupes d’occupation pendant qu’il cueillait des amandes avec deux amis (sévèrement blessés par les tirs), non loin de Ramallah. Raison invoquée par l’armée, sans aucune preuve : jet de pierres sur une autoroute israélienne… Le 29 juin 2026, Amir Ahmad Jawad Jaber, 15 ans, a également connu le même sort – une balle dans la tête, une autre dans la poitrine – à Al-Bireh.

Une enfance sous les balles

Fahd, Youssef et Amir Ahmad font partie de la cohorte de jeunes Palestiniens assassinés sommairement chaque année en Cisjordanie par les forces de Tel-Aviv, mais aussi par les colons, en particulier depuis les événements du 7 octobre 2023. Parmi les près de 1 100 Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le 7-Octobre, environ un quart étaient des mineurs – les moins de 18 ans représentent 43 % de la population palestinienne des territoires occupés – et la grande majorité avaient moins de 30 ans – la tranche d’âge des 0-29 ans forme 65 % de la population. Entre janvier 2025 et mai 2026, l’UNICEF a recensé environ 70 enfants tombés sous les balles israéliennes, soit « en moyenne un enfant par semaine », et près de 900 mineurs blessés, souvent grièvement et handicapés à vie.