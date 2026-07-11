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La guerre contre l'Iran n'a pas seulement bouleversé la géopolitique mondiale : elle a révélé une véritable guerre des propagandes, et fait naître sous nos yeux un nouveau modèle de manipulation de masse. Côté occidental, les quatre grandes règles de la propagande de guerre s'appliquent toujours… mais avec une brutalité inédite : fini la persuasion patiente et les mécanismes bien huilés, place à des récits imposés à la va-vite, dont plus personne ne se soucie qu'ils soient crédibles. Et en face, surprise ! l'Iran se révèle redoutablement doué dans cet exercice. Vidéos IA, maîtrise fine des codes et des scandales occidentaux, retournement de l'image que des siècles d'orientalisme lui avaient collée… Téhéran attaque désormais l'Occident sur son propre terrain. Bienvenue dans le nouveau monde en guerre.

Sources de la vidéo :

Intro

La reprise des bombardements américains après l'attaque d'un pétrolier : 1

Vidéos d'illustration de l'introduction : 1, 2, 3, 4

Partie I

Le zapping sur Khamenei et le régime des mollahs : 1, 2, 3, 4, 5

Ruth Elkrief compare les Iraniens à des nazis : 1

La compilation de diabolisation du régime iranien : 1

Mike Pompeo salue les manifestants et les agents du Mossad : 1, 2

L'implication israélienne dans les manifestations de janvier : 1

Le New York Times sur les espoirs de révolution des services israéliens : 1

Le bilan d'environ 3 000 morts avancé par le régime iranien : 1

Time relaie le chiffre non confirmé de plus de 30 000 morts : 1

La compilation des reprises du chiffre de 30 000 à 35 000 morts : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Julien Dray accuse l'Iran d'avoir bombardé sa propre école : 1

L'accusation de violation des traités : 1

La fusion des propagandes Iran-Russie : 1

La rumeur visant Mojtaba Khamenei : 1, 2

« On veut le pétrole et l'argent » : 1, 2, 3

La mannequin et le boxeur iraniens : 1, 2

Trump et d'autres agitent la menace nucléaire : 1, 2

Le rapport de l'AIEA (paragraphe 79) : 1

L'extrait du directeur de l'AIEA : 1

La première déclaration d'Emmanuel Macron : 1

L'enquête de Radio-Canada sur le bombardement de l'école de Minab : 1

Les images de la frappe sur Minab contredisent Donald Trump : 1

Le bombardement de Minab attribué à l'intelligence artificielle : 1

Le bombardement imputé à une « erreur » de l'armée américaine : 1, 2

Téhéran dénonce le bombardement devant l'ONU : 1

L'ONU dénonce le meurtre d'au moins 168 personnes : 1

Les bilans humains comparés de la guerre : 1, 2, 3, 4, 5

Le traitement émotionnel des victimes côté allié : 1, 2, 3, 4, 5

« L'horreur » à Beit Shemesh : 1

La journée terrible d'une ville israélienne (Le Parisien) : 1

L'humanisation des soldats américains tués (Le Parisien) : 1

L'angoisse des proches de réservistes israéliens (franceinfo) : 1

L'extrait CNEWS : 1

The Guardian donne la parole aux parents des victimes de Minab : 1

Le sentiment de supériorité matérielle : 1, 2, 3, 4, 5

Le sentiment de supériorité morale : 1

Bruno Retailleau et le droit international comme « entrave » : 1

Se réclamer du droit international serait illégitime : 1

L'extrait de Luc Ferry sur LCI : 1

L'éditorial de Caroline Fourest : 1

Jean-Noël Barrot et les « valeurs universelles » : 1

Partie II

Le conditionnement de l'opinion publique occidentale : 1

Les causes matérielles de la guerre : 1

Les stéréotypes hollywoodiens, d'après Jack Shaheen, Reel Bad Arabs : 1

La compilation de l'imam Chalghoumi : 1

La conférence d'Edward Saïd : 1

L'opération Ajax (1953) : 1

Mohammad Mossadegh : 1

Le Shah Mohammad Reza Pahlavi : 1

La prise d'otages de l'ambassade américaine (1979) : 1

Le vol Iran Air 655 et l'absence d'excuses américaines : 1, 2, 3

Le soutien américain à l'Irak dans les années 1980 : 1, 2

Le respect de l'accord JCPOA par l'Iran : 1, 2

Le retrait unilatéral américain de l'accord (2018) : 1

Le « dossier » israélien de 2018 et la reprise de l'enrichissement : 1, 2

Les entreprises européennes pénalisées par l'embargo américain : 1

Les accords d'Oman sabordés : 1

Le texte intégral du protocole en quatorze points du 17 juin (point 8) : 1

Le wahhabisme : 1

L'absence de liberté de la presse en Arabie saoudite (onglet « Contexte politique ») : 1

Le droit de conduire pour les Saoudiennes (2018) : 1

Les exécutions en Arabie saoudite : 1

La crise humanitaire au Yémen : 1

L'exportation de l'idéologie ayant nourri Al-Qaïda et Daech : 1

La prolifération nucléaire : 1

Les liens entre services secrets pakistanais et talibans : 1

Abdul Qadeer Khan et son réseau de prolifération : 1, 2

Partie III

Les déclarations contradictoires de Trump (compilation) : 1

La timeline complète des déclarations : 1

Les déclarations de Trump du 3 au 12 mars : 1, 2, 3, 4, 5, 6

De l'appel de l'OTAN aux mois suivants : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

L'extrait du mannequin iranien : 1

Les faux rapports de renseignement sur l'Irak (CIA, New York Times) : 1, 2, 3

Les critiques de ces rapports : 1, 2, 3, 4

Le réel guerrier de la Maison Blanche : 1

Les vidéos de propagande générées par IA côté iranien : 1, 2, 3, 4

Amnesty International sur la frappe de l'école de Minab : 1

Vidéos d'illustration : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliographie :

Jacques Ellul, Propagandes, 1962 (rééd. Economica, 2008)

Jacques Ellul, Histoire de la propagande, 1967

Edward W. Saïd, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident (1978)

Samuel P. Huntington, Le Choc des civilisations (1996) ; article original : « The Clash of Civilizations? », Foreign Affairs, 1993

Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le dernier homme, 1992

Jack G. Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, 2001Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre, 2001

Arthur Ponsonby, Falsehood in War-Time, 1928

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