« Les Français sont des fainéants ; ils travaillent moins que leurs voisins » : éditocrates et économistes de cour – jusqu'au Premier ministre François Bayrou plus récemment – ne se lasseront jamais de répandre leur mantra, comme presque toujours émancipés de la réalité – le propre des idéologues. Mais que se cache-t-il sous leur obsession à nous faire travailler toujours plus ?