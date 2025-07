La critique des « séries » vaut aujourd'hui vite une condamnation morale. Dans Vide à la demande (L’Echappée), Bertrand Cochard, agrégé et docteur en philosophie, auteur d’une thèse sur Guy Debord et membre de l’association Lève les yeux qui lutte contre l’addiction aux écrans, démontre à quel point la forme-série dit beaucoup sur ce que nous sommes et sur notre rapport à l’histoire. La fonction principale de ces séries est de faire passer le temps non consacré par les gens au travail, pour le plus grand profit de ceux qui captent nos données. Entretien.