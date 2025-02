Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Dans Génocide et Propagande (2012), Edward S. Herman et David Peterson montrent comment la Responsabilité de protéger ou d’autres pseudojustifications permettent à l’Occident, particulièrement aux États-Unis, de défendre leurs alliés tout en punissant ceux qui s’opposent à eux – cela avec la complicité des médias occidentaux, véritables laquais de l’impérialisme américain.

Ce qu’il faut retenir :

Les termes « génocide » et « massacre » sont désormais utilisés à des fins politiques, par l’Occident, et particulièrement les États-Unis, selon que celui qui les perpétue est un allié ou un opposant. Lorsqu’il s’agit d’un ami, les atrocités sont constructives et les victimes indignes d’intérêt ; tandis que si ces exactions sont commises par un ennemi, c’est le contraire.

Les Occidentaux, grands défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme, considèrent paradoxalement que pour éviter ce type de crime, une intervention armée est nécessaire. Pompeusement qualifiées « d’humanitaire », ces interventions ont des conséquences souvent plus terribles que le mal qu’elles sont supposées combattre.

Face à cela, les médias, les intellectuels, les ONG, et la justice internationale se taisent.

Biographie de l’auteur

Edward S. Herman (1925-2017) est économiste et observateur des médias, spécialiste des rapports entre les grands groupes de presse et les questions politico-économiques. Il a été professeur émérite en finance de la Wharton School. En 1953, il obtient son doctorat en Philosophie à Berkeley. Il a également enseigné à l’Annenberg School for Communication de l’Université de Pennsylvanie et a coécrit avec Noam Chomsky La Fabrication du consentement (1988).