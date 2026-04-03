Les années 1990 et la fin de la guerre froide ont vu naître un nouveau type de guerre : les interventions humanitaires. Dans Guerres Humanitaires ? Mensonges et intox (2018), Rony Brauman répond aux questions de l’anthropologue Régis Meyran en portant un regard critique sur ces nouvelles pratiques, qui, selon lui, lient mensonges et moralité.
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