Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Revenant sur les interventions en Somalie, au Kosovo ou au Moyen-Orient, Rony Brauman met en lumière l’hypocrisie de l’Occident, qui, sous la forme de la « Responsabilité de protéger », a fait revivre la notion de « guerre juste » en relations internationales, mais sans en respecter véritablement les principes.

Ce qu’il faut retenir :

Depuis les années 1990, la notion de « guerre juste » a fait son retour en relations internationales, prenant une forme nouvelle : l’intervention « humanitaire ». Les principes de ce type d’intervention ont été consacrés dans le dispositif adopté en 2005 par l’ONU, sous le nom de « Responsabilité de protéger ».

Les conditions d’entrée en guerre pour une intervention humanitaire sont similaires à celles de la guerre juste : autorisation par une autorité légitime (en l’espèce, le Conseil de sécurité des Nations unies), respect du principe de proportionnalité, du principe de l’ultime recours et de celui des chances raisonnables de succès. En pratique, les deux dernières exigences ne sont jamais respectées : les voies de règlement pacifiques du conflit sont systématiquement ignorées et les chances de succès, conditionnées à des objectifs trop généraux (par exemple, la défense des droits de l’homme), sont impossibles à évaluer sérieusement.

Par ailleurs, ces interventions ont pour trait commun de mettre en œuvre une véritable force de propagande : en amplifiant le caractère dramatique de la situation, les États légitiment ainsi le recours à la force militaire. Sur ce plan, les démocraties et les dictatures ne sont pas différentes, « à ceci près que les démocraties convoquent plus volontiers la morale ».