La Crise mondiale d’aujourd’hui (1999) a été écrite peu après la crise économique de 1998, avec pour objectif de diagnostiquer les causes de l’onde de choc qui a secoué l’économie mondiale. Maurice Allais s’efforce de remettre en question l’optimisme général qui régnait depuis la chute du mur de Berlin.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
2 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner