La Crise mondiale d’aujourd’hui (1999) a été écrite peu après la crise économique de 1998, avec pour objectif de diagnostiquer les causes de l’onde de choc qui a secoué l’économie mondiale. Maurice Allais s’efforce de remettre en question l’optimisme général qui régnait depuis la chute du mur de Berlin.

publié le 06/02/2026
Ce diagnostic doit permettre d’identifier les failles du système économique mondial et de proposer des réformes fondamentales de ce dernier pour atténuer la gravité des crises voire empêcher leur déclenchement.

Ce qu’il faut retenir :

Les similitudes entre les enchaînements financiers ayant mené à des crises économiques au cours de l’histoire amènent à reconnaître des responsabilités à certaines pratiques ayant cours dans les économies capitalistes. La crise asiatique de 1997 est un exemple récent de la persistance du risque de crise, voire de son augmentation dans le contexte d’une mondialisation toujours plus complète des échanges commerciaux et financiers.

La création monétaire privée et incontrôlée, les changes flottants et la spéculation sur les devises, le financement d’investissements à long terme par des crédits à court terme, les déséquilibres macroéconomiques internationaux doivent tous être supprimés pour réduire l’amplitude des fluctuations économiques et, surtout, espérer pouvoir supprimer les crises financières et leurs conséquences. Les réformes proposées concernent la suppression du crédit bancaire ex nihilo, la rationalisation de la bourse mondiale, l’interdiction des spéculations à crédit, l’indexation des emprunts, des intérêts et des salaires sur l’inflation et le retour à un système international de changes relativement fixe qui abandonnerait le dollar comme monnaie de référence.

