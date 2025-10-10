Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Le libre-échange a eu un rôle contre-productif en matière d’amélioration du niveau de vie, de réduction des inégalités et de développement des conditions sociales et salariales dans les pays qui l’appliquent. À contre-courant de la doxa, les auteurs démontrent que seul un protectionnisme ciblé et altruiste est aujourd’hui en mesure de répondre aux impératifs de l’Humanité (environnement, conditions de travail…) en neutralisant les dérives du laisser-faire économique.

Ce qu’il faut retenir :

Le libre-échange met en concurrence les salaires, la fiscalité, les normes de protection sociale, salariales et environnementales des pays occidentaux avec les standards des pays en voie de développement et provoque un nivellement de ces normes vers le bas.

Pour lutter contre le chômage et l’appauvrissement en Occident, nés de cette concurrence mondiale, tout en favorisant le développement des pays fragiles, les auteurs suggèrent un « protectionnisme altruiste » établi selon le respect de normes et de réglementations en matière de travail, d’environnement, de droits de l’Homme, et de fiscalité.

L’objectif principal doit être de redonner à l’économie sa place d’outil au service de l’Humanité et non plus de fin en soi, servant des intérêts privés.

Biographie des auteurs

Anciennement rédacteur en chef adjoint du journal L’Expansion et professeur d’économie à l’IPAG Business School, Franck Dedieu est aujourd’hui directeur adjoint de la rédaction du journal Marianne.