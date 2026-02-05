Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d'abord qu’en France, il existe plusieurs manières de définir un « chômeur » et donc de mesurer le chômage. France Travail distingue depuis début 2025 sept catégories de chômeurs, à la recherche de n’importe quel type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). La catégorie la plus utilisée dans le débat public est la catégorie A, qui désigne « une personne sans emploi, à la recherche de n’importe quel type de contrat, et tenue de rechercher activement un emploi ».

Le chômage a encore augmenté au 4e trimestre 2025

Selon France Travail, en moyenne au 4e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en « catégorie A » apparaît en nette hausse de plus de 85 000 personnes, soit 2,6 % de hausse.

Si l'on observe de plus près la variation du chômage (de catégorie A), on constate que cette hausse s’inscrit dans une dégradation pratiquement continue depuis la mi-2024.

De même, l’ensemble des chômeurs au sens large (sans emploi, catégories A à C) a augmenté de 55 000 personnes.