Dans la préface de l’ouvrage, Raymond Aron explique que ces leçons, qui s’adressent « non au spécialiste, mais à l’étudiant et l’honnête homme », ne sont « qu’une introduction, objective, à l’étude d’un problème chargé de passions politiques ».

Ce qu’il faut retenir

Le fait majeur de nos sociétés modernes tient dans la notion de progrès, spécifiquement de progrès de productivité, dénominateur commun des sociétés industrielles, soviétiques ou capitalistes. Dans les sociétés industrielles, le progrès se présente sous la forme de la croissance.

Les régimes soviétique et capitaliste divergent de nombreuses manières, principalement sur la question de la propriété des moyens de production (privée ou publique) et celle du mode de régulation (marché ou planification). Cependant, les sociétés soviétique et capitaliste sont des sociétés industrielles et, à ce titre, ont un objectif partagé : quoique les méthodes soient différentes, ces régimes cherchent les moyens de favoriser la croissance.

Le modèle soviétique de croissance, caractérisé par la planification, repose sur de forts investissements dans l’industrie lourde, au détriment de la consommation. La société soviétique dispose ainsi d’une puissance économico-militaire importante, mais le niveau de vie de sa population est relativement bas. Pour rivaliser avec l’Occident sur ce dernier point, elle devra nécessairement modifier la répartition de ses investissements et courir ainsi le risque de voir sa croissance baisser.